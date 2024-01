’Un albero per ogni bambino che nasce’: messe a dimora 45 piante

CITTÀ DELLA PIEVE – Un albero per ogni bambino che nasce. Dal 2021 l’amministrazione comunale di Città della Pieve ha introdotto l’iniziativa che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino venuto al mondo o adottato che viene registrato presso l’Anagrafe pievese. "Un piccolo gesto – spiega l’amministrazione - per celebrare la nascita e per contribuire a migliorare le caratteristiche ambientali del territorio, che grazie all’arrivo dei nostri piccoli concittadini diventerà sempre più verde e accogliente".

Quest’anno gli alberi messi a dimora per le bambine e i bambini nati o adottati nel 2022 sono complessivamente 45 e sono stati piantati nelle vicinanze dell’abitazione presso la quale sono residenti i bambini, ovviamente sui terreni di competenza comunale.

La cerimonia si terrà domenica 21 gennaio nel capoluogo e presso la frazione di Ponticelli e domenica 28 gennaio a Moiano e Po’ Bandino.