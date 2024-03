“Umbria Tango Festival“, arriva l’edizione winter. Milonghe e campioni: si danza sul palco del Menotti

Tutto pronto per l’edizione winter di “Umbria Tango Festival“ che dopo il rinvio di febbraio a causa del terremoto, approda a Spoleto, al Teatro Nuovo Menotti, nel week-end di Pasqua: sabato e domenica spettacoli, workshop e anteprime animeranno la città, con un ricco cartellone promosso dall’associazione Officine Creative Orvietane con direzione artistica di Paolo Selmi, per riunire i tangueri, non solo professionisti, da ogni parte del mondo.

Tra i protagonisti sono attese coppie di ballerini professionisti come Sara Lupparelli e Byron Torres, campioni europei di tango de pista nel 2022, Gioia Abballe e Simone Facchini, vicecampioni del mondo di tango escenario nel 2017, Laia Barrera e Julian Vilardo, tra milonghe ed esibizioni di danza popolare argentina. "E’ un’occasione – dice Paolo Selmi – per far amare sempre più questo ballo dal ritmo passionale e creare in ogni angolo di Spoleto una vera e propria milonga, dove i tangueri possano ballare liberamente. Sono previsti per questa edizione più di 400 danzatori con strutture al completo tra hotel e b&b".

Sabato e domenica dalle 15 si terrà un workshop tenuto dalle tre coppie di ballerini professionisti su diversi aspetti tecnici e ritmici del tango. In serata, a partire dalle 20.30, sarà proposta un’anteprima del Rojo Tango Show con Gioia Abbelle e Simone Facchini, Laia Barrera e Julian Vilardo, Sara Lupparelli e Byron Torres, spettacolo che sarà messo in scena per la prima volta durante l’edizione estiva di Umbria Tango Festival a Castiglione del Lago dal 12 al 14 luglio. Domenica alle 18, ci sarà anche il concerto del ‘cantor’ argentino Federico Pierro.

Per informazioni rivolgersi a Elisabetta Pranzoni al numero 335.5492512 e alla mail; [email protected].