Umbria Forum “Giulietta“ tra danza e musica

Dopo il successo dell’inaugurazione con “Amores“, Umbria Forum lancia il secondo appuntamento della sua avventura artistica. Protagonista è ancora una volta Eleonora Abbagnato (nelle foto), direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e già étoile dell’Opéra di Parigi: sabato 11 maggio alle 21 sarà al PalaTerni con “Giulietta“ su direzione artistica di Daniele Cipriani.

Lo spettacolo non sarà soltanto una rappresentazione tradizionale della storia di Giulietta e del suo Romeo resa immortale dalla tragedia di Shakespeare: musica e danza si fonderanno in un’esperienza originale, per esplorare i temi universali dell’amore, della passione e della ricerca di pace.

E così la figura di Giulietta sarà danzata sull’ouverture-fantasia di Ciaikovsky con Eleonora Abbagnato e la piccola Julia Balzaretti, sua figlia, che danzeranno con i coreografi e interpreti Simone Repele e Sasha Riva. Una delle innovazioni più intriganti dello spettacolo sarà l’uso della musica: oltre alla celebre partitura di Prokofiev si ascolteranno altre composizioni ispirate alla tragedia shakespeariana, eseguite dal vivo da due virtuosi del pianoforte, Marcos Madrigal e Alessandro Stella.

Ma ci saranno anche coreografie originali che esplorano il tema dell’amore in modo innovativo, come la creazione di Uwe Scholz, che offre una visione intensa e profonda della passione con il suo passo a due tratto dal balletto “Rosso e Nero”, interpretato da Eleonora Abbagnato e Michele Satriano, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.

“Giulietta“ si caratterizza anche per il suo messaggio di inclusione e diversità, con la coreografia di Giorgio Mancini, “Peace & Rainbow Love” che celebra l’amore in tutte le sue espressioni e aggiunge una dimensione contemporanea e universale alla storia di Giulietta. Mancini ha creato “Peace & Rainbow Love“ sulla West Side Story Suite per due pianoforti di Bernstein: evoca l’amore tra persone dello stesso sesso, con molti “Giulietti”, e una “Giulietta”, per rappresentare sentimenti umani, simboleggiati da un colore diverso: danzano Rebecca Bianchi (Rosso - La vita), Simone Agrò (Giallo - La luce), Mattia Tortora (Verde - La natura), Gabriele Consoli (Arancione - La salute), Ramon Agnelli (Blu - La serenità), Michele Satriano (Viola - Lo spirito). I biglietti sono disponibili su Vivaticket, on line e nelle rivendite.

S.C.