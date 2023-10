Ultimo saluto allo chef Francesco

TERNI Chiesa di Santa Maria del Rivo gremita, tanto affetto e commozione per l’ultimo saluto a Francesco Demuru, noto chef improvvisamnte deceduto sabato scorso a 68 anni. Francesco, nato a Meana Sardo in provincia di Nuoro, era molto conosciuto a Terni dove si era trasferito negli anni ‘80. Si è sempre fatto apprezzare per competenza, professionalità e cordialità. La città si è stretta intorno alla moglie Rita, ai figli Lorenzo e Alessandra