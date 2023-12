TUORO - Tuoro ed Isola Maggiore in versione natalizia regalano emozioni ed esperienze uniche. Tutto pronto nella località rivierasca per la prima edizione di "Natività", spettacolo teatrale itinerante scritto e diretto da Francesca Caprai, che vuole essere un viaggio tra religione, tradizioni popolari e antichi mestieri. Un teatro diffuso che parte dalla volontà di far rivivere una delle tradizioni più antiche e suggestive del paese nell’ambito delle festività natalizie. Un vero e proprio spettacolo itinerante in cui numerosi attori, tra professionisti, musicisti, artigiani e abitanti del luogo, mettono in scena il miracolo della Natività. Il percorso si sviluppa all’interno dei luoghi più suggestivi e caratteristici del comune di Tuoro, prevedendo postazioni che si andranno ad animare di volta in volta. Intanto, per tutta la durata delle festività natalizie, è possibile godere della visione dell’albero di Isola Maggiore, una luce che risplende lungo la costa nord del Trasimeno e che può essere ammirata in maniera gratuita da più punti. Il primo appuntamento con "Natività" è per martedì 26 dicembre, per poi replicare il 30, e l’1, 6 e 7 gennaio 2024. Lo spettacolo, promosso dalla Pro Loco, avrà una durata di circa 40 minuti.