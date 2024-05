Trionfo ai Comix Games di Torino

ORVIETO Prestigioso traguardo raggiunto da una scolresca orvietana. La dodicesima edizione dei Comix Games, sezione scuole superiori, se la sono infatti aggiudicata i ragazzi dell’istituto scientifico e tecnico “Majorana-Maitani“ che hanno vinto la finalissima e il titolo di campioni nazionali grazie alle competenze linguistiche e alla verve dimostrata nel live. L’evento si è svolto nella sala Azzurra del Salone del Libro di Torino. Sono partiti in quattordici da Orvieto, insieme alla loro insegnante, per raggiungere Torino e, con entusiasmo, determinazione e insuperabile simpatia hanno conquistato il podio, nella gara conclusiva del concorso nazionale di ludolinguistica promosso da Comix (Franco Cosimo Panini Editore), Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola con il contributo di Mondadori, Museo Egizio e Bper Banca. Gli studenti di Orvieto hanno strappato il titolo di campioni nazionali dei Comix Games alle altre scuole superiori in gara: gli Istituti Superiori Roncalli di Poggibonsi e Russell-Newton di Scandicci e i Licei Scientifici Don Delfo Gioacchini di Orte e Ferraris di Torino.Con talento, abilità e creatività, cimentandosi in divertenti ma impegnative prove linguistiche (tautogrammi, lipogrammi e un divertentissimo live di classe) gli studenti di Orvieto si sono aggiudicati i favori della giuria composta da Federico Pace, giornalista, Laura Panini, presidente di Franco Cosimo Panini Editore, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e Francesco Morgando, autore Feltrinelli.