Tre finiscono in manette

Tre pluripregiudicati arrestati dalla polizia mentre rubavano un motorino. Uno si è scagliato contro gli agenti, che hanno usato il Taser. Un residente di Vico Sant’Agape, il 16 aprile, quasi a mezzanotte, ha visto tre uomini che stavano spingendo uno scooter parcheggiato in strada. Sul posto è intervenuta una volante e alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti uno di loro, risultato poi essere un 49enne originario delle Marche e residente a Terni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, si è scagliato con violenza sui poliziottoi, cercando di darsi alla fuga. E’ stato richiesto l’intervento di un’altra pattuglia e dato che l’uomo non riusciva a calmarsi, è stato utilizzato il Taser (uno degli altri due ha anche cercato di contenerlo). Tutti e tre sono finiti in Questura. Nel frattempo, è stato è contattato il proprietario dello scooter che ha constatato l’effrazione del blocchetto dell’accensione e la rottura del bauletto. Gli altri due complici del 49enne sono risultati anche loro gravati da numerosissimi precedenti penali: un 39enne romano senza fissa dimora e un 22enne originario della Repubblica Dominicana e residente a Terni. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e il 49enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella direttissima il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.