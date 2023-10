Travolti e uccisi sulla Flaminia. L’ultimo saluto

TREVI - Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi i funerali di Silvio Gambacorta Casagrande di Trevi, una delle due vittime del tragico incidente che si è verificato la scorsa settimana lungo il vecchio tracciato della Flaminia in località Santa Maria in Valle, in cui è deceduta anche Irene Presilla di 76 anni. L’ultimo saluto a Silvio Gambacorta, residente a Casco dell’Acqua di Trevi, è previsto alle 15.30 nella Chiesa della sacra Famiglia a Borgo Trevi. Nella giornata di ieri, invece, a Foligno si sono svolti i funerali di Irene Presilla. L’incidente si era verificato intorno alle 20.45 di martedì scorso. I due sono stati falciati da un motocarro mentre erano intenti ad attraversare la Flaminia in prossimità di un bar. Forse anche complice il buio, l’autocarro condotto da un 71enne residente nell’immediata periferia di Foligno, è piombato sui due, morti sul colppo.