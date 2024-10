Traversata di Nettuno, brillano i Nuotatori Tifernati Polisport

CITTÀ DI CASTELLO - Dallo stretto di Messina al golfo di Napoli, l’onda dei Nuotatori Tifernati Polisport è stata di nuovo protagonista di una bella impresa in mare. Luca e Michele Masciarri, Riccardo Giambi e Francesco Serafini sono stati tra i migliori atleti master alla nona traversata di Nettuno tra Procida e Ischia, che fa parte del circuito dell’Italian Open Water Tour e permette ai partecipanti di nuotare in acque libere in luoghi meravigliosi. Circa 600 gli atleti da tutta Europa. Tra i 176 nuotatori alla partenza della “hard swim“ in programma domenica scorsa su un itinerario di 6 chilometri partito dai faraglioni di Procida, attorno al Castello Aragonese di Ischia, i rappresentanti dei Nuotatori Tifernati Polisport si sono distinti. Nella categoria “crudisti“, indossando cioè il solo slip anziché la muta Michele Masciarri ha completato il percorso in 1h 38’, piazzandosi sesto nella specialità e 23esimo assoluto, mentre il cugino Luca ha chiuso in 1h e 49’. Riccardo Giambi si è classificato 30esimo con 1h 59’ e Francesco Serafini ha ottenuto il 34esimo posto, in 2h e 2’.