Trattori alle porte di Perugia: la protesta arriva a Ponte San Giovanni

Perugia, 6 febbraio 2024 - La protesta degli agricoltori è arrivata anche alla porte di Perugia. Con venti trattori gli imprenditori agricoli hanno invaso Ponte san Giovanni, con una manifestazione che si è estesa poi fino a Collestrada e a Sant'Egidio, lungo la E45, arteria nevralgica di collegamento del traffico extraprovinciale.

Sul posto le forze dell'ordine e la polizia locale per regolare la viabilità, sensibilmente rallentata. "Bisogna fare di più per il settore agricolo in evidente difficoltà. Basti pensare al caso dell’Umbria, perché nell’ultimo decennio ha perso sia aziende ma anche 32 mila ettari di terreno agricolo utilizzato. Dal punto di vista reddituale, inoltre, secondo il rapporto RICA nel 2021 le aziende agricole umbre si posizionano al di sotto della media nazionale, registrando un ricavo totale medio pari a circa 68.000 euro. Nonostante ciò gli occupati nel compartimento agricolo in Umbria sono 15.000 e il settore contribuisce all’occupazione della regione per circa il 4% degli occupati totali, dato superiore alla media nazionale", spiega la parlamentare Daniela Rondinelli, in occasione della manifestazione in Umbria. Sul caso si è espressa anche la governatrice Donatella Tesei: "Sosteniamo gli agricoltori con tutte le nostre forze, soprattutto i più piccoli e i giovani che rischiano di non avere un futuro".