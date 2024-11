Tragedia sfiorata sul lungolago

Paura e tragedia sfiorata nella prima di serata di sabato. Quando un’auto che ha sbandato sul lungolago è finita fuori dalla careggiata, attraversando quella opposta si è schiantata contro i pali dei cartelli, difronte al pontile d’imbarco dei battelli. Solitamente in quella zona molto frequentata c’è il viavai del passeggio. "Mi ricordo nel 1987 era maggio un camion li sfondò e fini dentro il lago, e nel 2012 una sera un ragazzo li alla curva finì con la macchina sotto sulla passeggiata inferiore, e il 22 ottobre 2003 una macchina prese un lampione in pieno. Per fortuna nessuno si è fatto male, le auto devono andare piano", racconta il sindaco Sandro Pasquali. E infatti l’ associazione Andrea Nardini torna a chiedere l’adozione sulla strada sul lungolago della zona 30 hm/h per la messa in sicurezza del tratto più affollato di Passignano.