Tornerà in funzione l’orologio della piazza

Il grande orologio di piazza Matteotti tornerà a scandire le ore nel centro storico. Situato sul tetto dell’ex palazzo delle poste, di fronte al Municipio, l’orologio, fermo da quasi due anni, sarà restaurato e rimesso in funzione. Nel dettaglio le operazioni riguarderanno lo smontaggio delle varie parti meccaniche e l’installazione di un nuovo gruppo batterie per il funzionamento dell’intero meccanismo. Saranno quindi montati nuovi ingranaggi che consentiranno il movimento delle lancette ed è prevista la dotazione di "un congegno provvisto di memoria in mancanza di corrente e dispositivo per il recupero automatico dell’orario". Il costo dell’operazione, come si legge nella determina relativa al settore manutenzioni esterne del Comune, è di 3.037 euro. I lavori saranno effettuati dalla la ditta Trebino di Uscio (in provincia di Genova), già nota per altri importanti interventi di restauro similari. La ditta ligure infatti si prende cura degli orologi vaticani e degli impianti campanari di San Pietro e delle altre basiliche papali come San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. La Trebino si è anche occupata dell’orologio del centro del torrino del palazzo del Quirinale. In Umbria l’azienda ligure ha restaurato nell’estate scorsa lo storico orologio a due quadranti del Palazzo del Podestà a Città di Castello. I rintocchi dell’orologio di piazza Matteotti accompagnano le giornate degli umbertidesi dal 1876 con il suono della sua grande campana in bronzo, sfuggita alla fusione durante la Seconda guerra mondiale.

Pa.Ip.