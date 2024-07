Ternana, sulla rosa più dubbi che certezze. Iannarilli e Corrado ai saluti. Piace Silipo

Ancora poche certezze per la rosa 2024/2025. A fronte di partenze sicure, si attendono infatti primi movimenti in entrata. Per le corsie esterne spunta il nome di Silipo. Intanto, in casa rossoverde si lavora anche per definire la campagna abbonamenti e per la presentazione delle nuove maglie. A undici giorni dall’inizio del ritiro di San Gemini, Stefano Capozucca è impegnato su due fronti. All’opera di individuazione delle pedine da portare in maglia rossoverde, il diesse sta associando il lavoro di valutazione e il tentativo di rimodulazione o di risoluzione consensuale degli esosi contratti di pedine di spicco. In tal senso, a fronte di calciatori da cui si potrebbe ripartire e per i quali la trattativa appare possibile (Capuano, Bogdan, Luperini, Labojko, Viviani, Rovaglia e Dionisi), per altri non sembrano esserci chance di far parte del progetto tecnico di Ignazio Abate (Martella, Casasola, Di Tacchio, Donnarumma e Ferrante). Intanto, si attende solo l’ufficialità per il passaggio di Antony Iannarilli all’Avellino, mentre potrebbero essere necessari un paio di giorni in più per quello di Niccolò Corrado al Brescia (da rifinire soprattutto i dettagli economici), con la Reggiana e il Modena che forse sperano in una rottura in extremis della trattativa. Per i possibili movimenti in entrata, tornando sull’assoluta necessità di ingaggiare almeno tre esterni di ruolo, si fa il nome di Andrea Silipo, classe 2001, di proprietà del Monterosi. Cresciuto nelle giovanili della Roma, è un destro a spiccata propensione offensiva, in grado di agire anche sulla corsia opposta e al centro dell’attacco. Vanta 102 presenze e 11 gol in Serie C, tra Palermo, Juve Stabia e appunto Monterosi. La presentazione delle nuove maglie della Ternana potrebbe avvenire il 12 luglio, non è chiaro se prima o dopo quella della campagna abbonamenti e se in tale occasione ci sarà anche la presentazione del nuovo direttore generale Diego Foresti. Il primo test stagionale della squadra sarà quello con il San Gemini domenica 21 luglio. Oltre all’amichevole con l’Olympiakos in programma venerdì 2 agosto, al “Liberati“ potrebbe essercene un’altra con un importante squadra di Serie A.