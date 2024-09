"Ternana, in campo per tenerci i tre punti"

I rossoverdi provano ad accelerare. Si torna al Liberati dopo le positive trasferte di Pontedera e Gubbio, con l’obbligo di ritrovare la vittoria per agganciare da subito le posizioni che contano. La squadra di Abate appare in crescita a livello di gioco e personalità, ma non ha ancora espresso nel modo dovuto il proprio indubbio potenziale offensivo. Il Pineto, imbattuto, si propone con molti giovani, ha incassato un solo gol, su rigore. Sullo sfondo, si intravedono possibili novità per quanto riguarda il pacchetto azionario della società rossoverde, aspetto che non sembra influire sulla concentrazione della squadra. "Siamo uomini di campo – chiarisce subito Abate – e le nostre energie devono essere interamente indirizzate in tal senso. È ovvio che certe cose si percepiscano e io non posso essere del tutto nella testa dei ragazzi. Ma da loro mi aspetto tanto. In settimana hanno lavorato bene, siamo in crescita e il gruppo si sta cementando. Il Pineto è squadra pericolosa, ma vogliamo fare una grande partita per la nostra gente e per accorciare la classifica, cercando i tre punti con le buone o con le cattive. Quattro mesi in casa senza vittorie porta negatività. Solo pensando positivo, uniti, potremo mettere un mattoncino in più ogni giorno. Le questioni societarie non ci interessano. Mi auguro ovviamente il meglio per le sorti della Ternana". Il momento della squadra: "Dobbiamo essere padroni del nostro destino. Se fai la prestazione e hai il dominio della palla, crei più occasioni da gol. Se giochi sulla seconda palla e scaraventi palloni in avanti, tutto diventa più rischioso. Tanti calciatori hanno altri sette giorni di lavoro completi in più. La crescita nella solidità è merito di tutta la squadra e abbiamo ampi margini di miglioramento. Dico sempre che ho 23 titolari e ogni settimana mi aspetto che mi mettano in grande difficoltà nelle scelte. E ai ragazzi chiedo sempre di incidere anche entrando in corsa". I convocati sono 23. L’unico assente è l’infortunato Aloi. Non dovrebbero esserci novità rispetto a Gubbio per difesa e mediana. Sul fronte offensivo è possibile l’impiego dall’inizio di Curcio e Cianci, in ballottaggio con Carboni e Donnarumma.

COSÌ IN CAMPO. Stadio "Liberati" ore 20.45.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, Damiani; Curcio, Romeo, Cicerelli; Cianci. All. Abate.

PINETO (3-4-3): Tonti; Villa, De Santis, Dutu; Hadziosmanovic, Amadio, Lombardi, Borsoi; Del Sole, Fabrizi, Bruzzaniti. All. Cudini.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.