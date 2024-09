Ternana a –1 dalla vetta ma c’è il Legnago: "Gara da non sottovalutare, sarà battaglia"

Fere a -1 dalla vetta nel turno infrasettimanale. Oggi al “Liberati“ arriva il Legnago Salus che è ancora al palo, mentre le capolista Pescara e Virtus Entella sono attese domani sera dallo scontro diretto in Liguria. Sullo sfondo aleggiano sempre le questioni della società rossoverde. La gara non va sottovalutata. "Non è retorica – mette subito in chiaro Ignazio Abate – ma ci attende la classica partita-tranello. Li incontriamo nel momento sbagliato. Giocheranno per il loro allenatore, che è stato mio compagno in Nazionale e che stimo molto. Vorranno conquistare i primi punti. Dovremo essere bravi a prenderla di petto. Ho detto ai ragazzi che se non giochiamo con occhi di fuoco e con la consapevolezza di dover faticare, ne usciamo con le ossa rotte. Sappiamo di non essere inferiori a nessuno, ma lasciamo stare i pronostici che ci danno favoriti. Senza una mentalità forte il percorso diventa molto difficile". La Ternana sembra aver acquisito in poco tempo la capacità di interpretare più varianti tattiche: "In fase di possesso-palla abbiamo ampi margini di miglioramento. Nell’esprimere vari moduli la squadra è invece molto avanti perchè riesce ad applicare determinati principi. Ci sono più equilibrio e sicurezza con la linea difensiva a 4, quella a 5 offre sviluppi di gioco diversi, ma dipende sempre dalle caratteristiche dei calciatori". Sul fronte societario non si manifestano ancora sviluppi certi. La squadra sta riuscendo comunque a fare in pieno la propria parte: "Siamo grandi e vaccinati. Abbiamo una grande responsabilità, verso noi stessi e verso i tifosi. I ragazzi – conclude Abate – stanno dando una dimostrazione importante di attaccamento alla maglia". Nei 22 convocati non ci sono Aloi e Krastev (infortunati). E’ possibile qualche novità, vedi chance per de Boer e Carboni, forse per Donnarumma. Turnover nel Legnago e dubbio difesa a 3 o a 4. "Siamo in una situazione molto difficile – spiega il tecnico Daniele Gastaldello – e contro la Ternana, una della favorite del campionato, servirà un’impresa. Mi prendo le mie responsabilità, ma voglio che la squadra abbia una reazione d’orgoglio. Ha sempre mostrato spirito e volontà. Se esprimiamo queste caratteristiche abbiamo possibilità di fare punti".

COSI’ IN CAMPO ore 18.30

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, Damiani; Cicerelli, Curcio, Romeo; Cianci. All.: Abate. LEGNAGO SALUS (3-5-2): Toniolo; Pelagatti, Ampollini, Noce; Muteba, Franzolini, Viero, Demirovic, D’Amore; Bombagi, Svidercoschi. All.: Gastaldello. ABITRO: Colaninno di Nola.

Augusto Austeri