Teatro al Corciano Festival. Il debutto di “Ulisse“

Al Corciano Festival è il grande giorno del teatro, da semore una delle sezioni più innovative del cartellone con progetti unici e originalissimo. Quest’anno il festival, arrivato alla sessantesima edizione, ha affidata la sezione e Samuele Chiovoloni (nella foto), regista, drammaturgo e attore umbri che porterà nello spazio, mai usato prima, l’Orto del Pievano, a ridosso del Torrione di Porta Santa Maria, una nuova produzione in prima assoluta, realizzata dall’associazione culturale Argo e dal Piccolo Teatro degli Instabili: Si chiama “Ulisse - Una peripezia maschile”, è liberamente tratto da “Amori ridicoli” di Milan Kundera e vede in scena un cast di talentuosi e apprezzati attori, Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Caterina Fiocchetti, Gabriele Furnari Falanga, Chiara Mancini, Alice Scaglia, Francesco “Bolo” Rossini, Davide Tassi, con regia e drammaturgia di Chiovoloni e collaborazione alla regia di Francesca Caprai. Va in scena in quattro repliche, questa sera, domani, venerdì 16 e sabato 17 agosto, alle 21, con ingresso a 15 euro e prenotazioni allo 075.5188255 (10-13 e 16- 19)

"Nessuna Odissea – dice Chiovoloni –, non quella di Omero, certamente. Il nostro Ulisse è un esploratore del desiderio: un medico cecoslovacco che ha trascorso la vita ad ascoltare il canto delle sirene e a propagare la sua leggenda personale. A noi sta di incontrarlo, però, in una fase avanzata del suo percorso, non sconfitto ma di certo traballante, come incagliato per la prima volta".

Sempre oggi al Festival alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale c’è la presentazione del libro “Nazione Pop, l’idea di patria attraverso la musica” di Leonardo Varasano, in dialogo con Francesco Mangano mentre 21.30 in piazza Doni la poetica di Antonio Carlo Ponti sarà recitata da Pino Menzolini, accompagnato dalle note della chitarra di Mauro Mela.