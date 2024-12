Sviluppumbria. L’assemblea dei soci è rinviata

L’Assemblea dei soci di Sviluppumbria è stata posticipata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla Regione in accordo con Michela Sciurpa, Amministratore unico dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico. In attesa delle linee programmatiche della nuova Giunta, l’unità di controllo analogo ha nel frattempo dato esiti positivi sull’operato dell’azienda, approvando la conformità del budget 2025, di natura ordinaria, che sarà portato all’approvazione dei soci, ovvero Regione, Province di Perugia e Terni, Camera di Commercio e sette Comuni umbri, ai quali è stata inviata una comunicazione ufficiale del rinvio. L’Assemblea dei soci approva ogni determinazione relativa a indirizzi, obiettivi, bilancio e piani strategici, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Unità di controllo analogo. Sviluppumbria continuerà a svolgere le sue attività in favore delle imprese, famiglie, istituzioni e territori regionali.