Stefano Fresi a Calvi. C’è l’omaggio a De Andrè

Volto popolare e molto amato sul piccolo e grande schermo, Stefano Fresi (nella foto) è il protagonista dello spettacolo di parole e musica che questa sera chiude in grande stile il “Calvi Festival“ 2024 che ha attraversato l’estate con una ricca offerta di teatro, musica, arte e cultura, con direzione artistica di Francesco Verdinelli.

Così alle 21.15 al Teatro dei Giardini del Monastero va così in scena “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, spettacolo musicale messo in scena da Stefano Fresi e Cristiana Polegri, con Egidio Marchitelli alla chitarra. Un susseguirsi di canzoni e pensieri tratti dai diari di Fabrizio De André, con monologhi originali che affrontano tre grandi temi cari al cantautore: Storie, d’amore e di guerra, storie degli ultimi con pensieri, riflessioni e canzoni immortali per celebrare Faber e raccontarne l’attualità. Una cantante sassofonista in abito da sera suggerisce l’amore; l’amore vero, quello finito, quello che fa fare follie. Un chitarrista in divisa militare racconta la guerra, quella di un Re e delle sue avventure galanti, quella di chi va e muore, quella di chi resta e piange. Un pianista cantante in abiti umili rappresenta gli ultimi, i dimenticati, gli emarginati con le loro sofferenze e le loro rivincite.

"Per me la magia di Faber è sempre stata quella di dipingere ritratti di personaggi diversissimi tra loro senza mai giudicarli – racconta Cristiana Polegri –, quando ci si avvicina a questi giganti l’approccio può solo essere quello di omaggiare con umiltà e passione la loro grandezza. Musicalmente abbiamo pensato a degli arrangiamenti semplici nel rispetto della semplicità che contraddistingue un tipo di musica in cui il messaggio verbale è fondamentale".