Sporcata e ripulita

TERNI “Vandalizzata“ la Zuccona, denuncia Michele Rossi, ex consigliere comunale. “Sporcata con un pennarello, già pulita", replica qualche ora dopo il vicesindaco Riccardo Corridore. A colpi di post e foto social. Comincia Rossi: "Non c’è pace per la zuccona

dopo il “tatuaggio” ora anche gli occhi blu. Il 10 agosto scorso denunciavo un nuovo atto vandalico ai danni della ’Zuccona’. Da allora nulla si è fatto, nemmeno per cancellare la scritta, nel menefreghismo totale. E così nella notte di Halloween se ne è aggiunto un altro. Dove sono i controlli? Le guardie giurate? Le videocamere? Rimango dell’ idea di una nuova collocazione. Qualche anno fa proposi il ritorno nella collocazione originaria in piazza della Repubblica con la creazione di un giardino della memoria in Via del Plebiscito al posto delle auto".

A stretto giro di posta la replica del vicesindaco, con foto della Zuccona ripulita: "Tanto baccano per dello smalto trucca-bimbi che aveva colorato gli occhi della Zuccona. E’ bastata una bottiglietta d’acqua...“. Sulla statua simbolo del parco della Passeggiata è restato l’imbrattamento con il pennarello di agosto.