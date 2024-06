Spettacolo e laboratorio per bambini

Nel cartellone culturale perugino c’è spazio anche per i bambini grazie a “Figuratevi“, il festival di teatro di figura arrivato all’edizione 37, in scena all’Arena del Borgo Bello, spazio comunale inserito nel verde di via del Cortone e adiacente al Teatro di Figura, in una traversa di Corso Cavour. Il cartellone 2024 si articola in 12 spettacoli proposti dal Tieffeu tutti i giovedì fino al 29 agosto. Oggi l’offerta si arricchisce fin dalle 18.30 con un laboratorio di costruzione di burattini con materiali di riciclo, nel giardino del Teatro di Figura. Poi alle 21.15 c’è lo spettacolo “In fondo al mare“, una co-produzione italo-francese, scritta e diretto da Yannick Toussaint. La storia si svolge in un paesaggio sottomarino che viene ricreato in una scatola nera dalla magia di luci e trucchi e diventa una divertente e raffinata metafora del mondo umano. Il tutto immerso (è proprio il caso di dirlo) in una scena incredibile, con colori cangianti, forme improbabili e modi sorprendenti di muoversi grazie a tre attori-burattinai. Il biglietto di ingresso per laboratorio e spettacolo è di 7 euro con possibilità di cena al circolo Tempo Bono. Prenotazioni allo 075.5725845 o con messaggio whatsapp al 328.0308221, in caso di maltempo gli spettacoli si svolgono nel Teatro di Figura Perugia.