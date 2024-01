Spazio Musica Un mondo di note per i ragazzi

In pochi giorni già 40 ragazzi si sono iscritti e altri 110 hanno manifestato il loro interesse. E’ partito fortissimo “Spazio Musica“ (nelle foto), una nuovissima realtà consacrata al mondo delle note e alla creatività giovanile che ha aperto i battenti nella Sala San Tommaso di piazza del Melo. E’ qui che ieri il progetto, voluto e ideato dal Comune tramite l’assessorato alle politiche giovanili, è stato raccontato dalla direttrice Gioia Fruttini, rappresentante dei Laboratori musicali di Giò che gestiscono la struttura con Libertas Amatori Nuoto e Nice Group rappresentati da Mauro Brugnoni. In prima fila il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco Gianluca Tuteri, l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli accolti da un performance di quattro universitari: Lucrezia Vagnetti, Lou Nathalie Morelli, Raffaele Melloni e Enrico Bernardini.

Spazio Musica si rivolge ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella zona sociale 2, cioè Perugia, Corciano e Torgiano. E’ aperto dal lunedì al venerdì con orario 15-19 e la partecipazione a tutte le attività è sempre gratuita (info al 3770964210 e [email protected]). Qui i ragazzi potranno condividere la loro passione per la musica accedendo liberamente a corsi, masterclass, eventi, sala prove, studio e di registrazione. "E’ un luogo dove i giovani possono incontrarsi – ha detto Gioia Fruttini – e, attraverso il linguaggio universale della musica, scavalcare disagi individuali, diversità e pregiudizi. E’ un centro di creatività dove alimentare l’interesse per il mondo della musica, valorizzare talenti locali, favorire lo scambio di idee e competenze e dove rendere accessibile a tutti la musica".

Già oggi parte la prima masterclass con Claudia Calì, docente al Queens College di New York, a febbraio un’altra sarà dedicata alla scrittura con Enrico Bianchi. I corsi avranno come docenti professionisti di alto livello: Gioia e Federica Fruttini per il pianoforte (Gioia anche canto pop), Silvia Pierucci per il canto jazz, Gerardo Grande per la chitarra, Alessandro Tenerini tecnico audio e produzione. "Il filo conduttore a livello didattico e creativo sarà la canzone – ha proseguito la direttrice – La sala ha una strumentazione che può soddisfare chi ha un’estrazione classica, jazz e pop ed è a disposizione di studenti o di band per prove o registrazioni". Il vicesindaco Tuteri ha parlato delle politiche a favore dei giovani che hanno il simbolo in piazza del Melo: "Qui abbiamo aperto un servizio di ascolto e di aiuto psicologico e ora con Spazio Musica puntiamo su una forma di comunicazione universale, un ottimo strumento per creare quell’aggregazione che contrasta il principale nemico del benessere psicologico: la solitudine".

Sofia Coletti