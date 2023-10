"Sostegno agli studenti che protestano"

"Sono vicina alle studentesse e agli studenti che stanno protestando contro la carenza di posti letto e il caro affitti". Così in una nota il capogruppo in Comnune dei Cinquestelle, Francesca Tizi. "Quest’anno – afferma – la crisi abitativa di Perugia ha toccato delle vette così alte che è diventato impossibile per loro trovare una casa e questo disagio grava sul loro diritto allo studio".