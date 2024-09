Sir Perugia, si alza il sipario sulla Superlega. Al PalaBarton il debutto contro Verona

Parte il campionato di pallavolo maschile, nella superlega c’è da difendere lo scudetto e la Sir Susa Vim Perugia lo farà giocando sul taraflex tricolore a cominciare da oggi al palasport di Pian di Massiano (ore 17,30) in diretta televisiva su Rai Sport. La prima rivale con cui misurarsi sarà di quelle da prendere con le molle, una Rana Verona che esordisce nella massima categoria con il suo enorme carico di entusiasmo. Una gara che certamente non è così scontata sulla carta, con i campioni d’Italia che sono subito chiamati a dimostrare il loro valore, ma sono sempre alla ricerca del miglior assetto da combattimento. I favoriti del pronostico sono tutti per i block-devils guidati dal tecnico Angelo Lorenzetti che però mette in guardia dai pericoli che possono esserci. Tra i padroni di casa le attenzioni maggiori saranno riservate ai due giocatori nuovi, il centrale argentino Agustin Loser e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa. A ostacolare i bianconeri sarà la squadra di Radostin Stoytchev, una vera e propria outsider che negli ultimi anni ha messo in seria difficoltà le big esaltandosi anche in trasferta. Nella fase di preparazione la formazione veneta ha già avuto modo di dimostrare il proprio valore e all’esordio, il turno meno prevedibile della stagione per antonomasia, cercherà subito di sorprendere. Condizione non ottimale per gli ospiti che sono alle prese con piccoli problemi di salute per Noumory Keita e Rok Mozic. I precedenti sono quaranta, gli umbri si sono imposti in trentatré occasioni ed hanno ceduto la vittoria solo sette volte. Tre gli ex di turno, in campo Massimo Colaci e Sebastian Solé, in panchina Angelo Lorenzetti. Gara in diretta su Rai Sport e a pagamento su Volleyball World Tv. Arbitreranno Mauro Carlo Goitre e Michele Brunelli.

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Loser, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

Verona: Abaev - Jensen, Cortesia - Zingel, Dzavoronok - Sani, D’Amico (L).