Sicurezza sul lavoro. Siglati due accordi

Procura della Repubblica di Spoleto, Usl 1 e 2 insieme per tutelare i lavoratori dell’area Foligno-Spoleto. Sottoscritti ieri due protocolli d’intesa sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali tra la Procura e le due aziende sanitarie. Presenti il Procuratore della Repubblica Claudio Cicchella, i due direttori generali dell’azienda Usl 1 Nicola Nardella e Usl 2 Piero Carsili e le direttrici dei servizi Psal, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Patrizia Bodo, per la Usl Umbria 1 e Laura Sarnari, per la Usl Umbria 2.

Il primo protocollo di intesa ha lo scopo di fornire indicazioni operative per garantire la tempestività e l’uniformità dell’intervento d’urgenza nei casi di infortunio sul lavoro mortali o con esiti di lesioni gravi o gravissime, il coordinamento dell’intervento, il rapido ed esaustivo accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità al fine di un utile ed efficace esercizio dell’azione penale in relazione alle ipotesi di reato. Firmato anche un secondo protocollo d’intesa con le linee guida di intervento per le indagini di "malattie professionali", un fenomeno che registra un aumento significativo in tutte le regioni, in particolare in Umbria.