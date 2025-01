Serie di discariche abusive: quattro denunciati. Rifiuti sparsi a Villalago, Larviano, Piediluco

TERNI Serie di discariche abusive scovata dai carabinieri forestali, che hanno denunciato quattro persone. In località La Forca nei pressi del Parco Villalago è stato rinvenuto un cumulo di rifiuti speciali di circa due metri cubi, costituito da residui di demolizione e costruzione edilizie, abbandonato in un terreno; il responsabile è un artigiano edile che cercava così di evitare i costi dello smaltimento. Altra discarica in località Canale di Piediluco: circa dieci metri cubi costituiti da frammenti di una cisterna di eternit, rifiuti indifferenziati, plastica, legno, metallo, carta. In questo caso il responsabile è il titolare di una ditta di traslochi, che dopo aver svuotato due appartamenti aveva smaltito tutto il materiale abbandonandolo vicino alla strada provinciale. L’uomo aveva perfino consegnato ai proprietari una falsa attestazione di trasporto dei rifiuti. Terza discarica a Maratta, un cumulo di rifiuti non pericolosi di circa tre metri cubi, tra documenti cartacei, mobilio, rifiuti plastici e metallici. Le indagini hanno condotto all’individuazione del responsabile, che anche in questo caso aveva svuotato un appartamento. Quarta discarica a cielo aperto in località Larviano, all’interno di un bosco: tre metri cubi di rifiuti speciali costituiti da pneumatici e camere d’aria fuori uso di bici. Denunciato stavolta il titolare di un’officina per la riparazione di biciclette, che invece di smaltire i copertoni usati tramite l’apposito consorzio li abbandonava nel verde. Ai quattro denunciati è stata anche imposta, come prevede la legge, la rimozione delle discariche. "Gli abbandoni di rifiuti, sia da parte di privati che di imprese - ricordano i carabinieri forestali – sono sanzionati penalmente e chi se ne rende responsabile rischia pene che vanno da un’ammenda di mille a diecimila euro, aumentati al doppio nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi, se l’autore del reato è un privato cittadino, fino alla pena massima dell’arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 2.600 euro a 26mila, in caso di rifiuti pericolosi abbandonati da imprese".