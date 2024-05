Scuola di musica Puccini. Piace il nuovo format

CITTÀ DI CASTELLO – Scuola comunale di musica ’Giacomo Puccini’: 195 iscritti, molti delle scuole elementari, 26 docenti per 140 corsi di cui 121 individuali e 19 collettivi, 25 studenti hanno sotto i sei anni. Sono 24 le materie insegnate: dal classico pianoforte al basso elettrico, dal canto al contrabbasso. Alcuni dei principali numeri della scuola sono stati forniti ieri nel corso di una conferenza stampa. A partire da oggi chiude l’anno scolastico con i saggi degli allievi (ore 17,30), fino al Gran saggio finale, con tutti gli strumenti, sabato 8 giugno alle 18. "E’ stato un anno intenso – ricorda il Comune in una nota – in cui la Scuola di musica, a seguito del pensionamento del direttore Mario Cecchetti, si è data un nuovo direttore, Nolito Bambini, e sono cambiate alcune modalità di servizio. A partire dal registro elettronico, che è stato introdotto e testato nel corso dell’anno scolastico ed entrerà in vigore ufficialmente a partire dal prossimo anno scolastico". Tra le novità l’attivazione del corso 0-6, considerato un fiore all’occhiello nella propedeutica e nell’approccio alle discipline musicali: le famiglie hanno risposto con entusiasmo e gli iscritti sono 25. "Quest’anno stiamo sperimentando con successo anche due attività corali: il corso Ensemble Cor e il coro voci bianche, entrambe a cura di Sabrina Sannipoli, a cui teniamo molto perché consentono di coinvolgere più persone di tutte le età: il più piccolo è nato nel 2022 e il più grande nel 1946", ricordano dalla scuola di musica. In previsione del prossimo anno scolastico, il Comune ha annunciato una revisione delle tariffe che, mantenendo le riduzioni per i fratelli e le sorelle, incentivano l’avvicinamento alla musica da parte dei giovani con agevolazioni sia nella tassa di iscrizione che nella retta per tutti gli studenti tifernati.