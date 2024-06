Scritte neonaziste nella bacheca del Pd

MONTEFALCO Imbrattata con deliranti scritte a sfondo neonazista la bacheca del Pd. Clima avvelenato e qualche scoria evidentemente ancora circolante nella patria del Sagrantino, dopo le elezioni amministrative e il ribaltone, che ha portato alla vittoria del sindaco Alfredo Gentili e della sua coalizione. Nella bacheca del Pd era spuntato un manifesto con la scritta bianca, su fondo rosso: “Bella ciao“. Su quel messaggio, che gli eletti non rivendicano come una propria iniziativa, è stata poi vergata una serie di scritte naziste e di estrema destra. Dalle svastiche all’aquila del Terzo Reich, passando per il ‘Viva il fascio e Benito Mussolini che vive e regna e ci conduce fino alla morte’. E ancora ‘Ci vorrebbe Aldolf Hitler’. A Montefalco si tende a non voler ingigantire la vicenda, assimilata più ad una provocazione che ad altro. Intanto sono scattati i tempi per la convocazione del primo Consiglio comunale, che dovrà essere riunito entro dieci giorni da martedì scorso. La Giunta comunale dovrebbe essere nominata prima.