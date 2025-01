Sara Jane Ceccarelli e la canzoni che raccontano San Francesco

GUBBIO – È pronta a tornare sul palco Sara Jane Ceccarelli, la cantante eugubina che si esibirà il prossimo 19 novembre al teatro San Filippo Neri di Montefalco. Il suo sarà un concerto-narrazione dal titolo "L’Ombra del Santo – canzoni che senza saperlo conversano con Francesco": la cantante ha cercato nei testi di autori contemporanei storie che potessero raccontare in maniera nuova e originale la storia di un uomo, Francesco, che porta avanti una missione con estrema caparbietà, vive momenti di sconsolatezza e ritrova la forza di continuare. Un’interpretazione tutta da scoprire quella della cantante italo-canadese che intreccia musica e religione e che anche in questo viaggio sarà accompagnata dai suoi storici collaboratori: Lorenzo De Angelis alla chitarra acustica e cori e il fratello Paolo Ceccarelli alla chitarra elettrica e lap steel. Il trio vede ospite in veste di "accompagnatore letterario" Claudio Stella, vicepresidente dell’Università della Terza Età di Foligno che, in occasione racconterà in chiave laica il Cantico delle Creature.