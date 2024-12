"Sarà avviato il tavolo di confronto sul tema del randagismo felino"

CITTA’ DI CASTELLO "Il Comune sta lavorando alla convocazione di un tavolo comprensoriale sul randagismo felino che si riunirà nei prossimi mesi". A parlarne nell’ultima seduta del Consiglio comunale sono stati il sindaco Luca Secondi e l’assessore Mauro Mariangeli rispondendo, nella fase delle comunicazioni in apertura dei lavori, alla richiesta di aggiornamenti in merito della capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni. Quest’ultima chiedeva lumi sulla convocazione del tavolo sul randagismo felino anche alla luce di alcuni impegni presi dall’amministrazione. L’assessore Mariangeli ha riferito di aver provveduto ad affidare a un funzionario dell’ente l’incarico di "trovare la quadra con gli altri Comuni del comprensorio per quanto riguarda la gestione del canile e della questione del randagismo. Stiamo cercando di coinvolgere tutte le altre amministrazioni, in ogni caso potremmo procedere alla convocazione quanto meno di un incontro a livello cittadino sul tema del randagismo con tutti gli attori principali nei prossimi mesi", ha aggiunto.