Sanità, lega contro Bori: "Chieda scusa ai medici"

"Il giro turistico della sinistra negli ospedali umbri potrebbe avere un senso solo se finalizzato a chiedere scusa al personale sanitario e a tutti i cittadini, per come negli ultimi vent’anni a guida Pd la sanità regionale sia stata massacrata, indebitata, svuotata di competenze, strutture e professionalità, tesa a favorire chi aveva in tasca la tessera del partito a discapito del merito". Così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli. "Il tour altro non è che un tentativo di speculare politicamente sulla sanità regionale e ripulirsi la coscienza dopo i disastri inenarrabili degli ultimi anni. Basta ricordare i tratti distintivi della sanità prima del 2019, il numero esiguo di terapie intensive, la fuga di professionisti verso il privato e altre regioni, i letti nei corridoi, le liste di attesa infinite, gli ospedali privi di strumentazione adeguate, la spesa farmacologica alle stelle. Quello che sta facendo oggi il consigliere Bori – aggiunge il capogruppo leghista -, in realtà, altro non è che mettere in luce tutto ciò che la sinistra ha seminato in cinquant’anni di governo continuo della Regione Umbria, tra incapacità dei suoi esponenti, inadeguatezza nel dare risposte ai cittadini, immobilismo nel procedere al rilancio del comparto".