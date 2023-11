San Marco, ridurre l’effetto dell’isola di calore

La giunta comunale di Perugia a approvato il progetto esecutivo relativo al Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano per un importo di 774.704 euro. Con tale Programma l’allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, intendeva promuovere l’attuazione di progetti pilota per fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico. Gli interventi previsti insistono tutti su San Marco, nell’area che è stata interessata anche dalla realizzazione di una nuova viabilità, e perseguono la riduzione dell’effetto "isola di calore" con la forestazione urbana, il miglioramento della qualità dell’aria, una corretta gestione delle acque e una maggiore vivibilità da garantire attraverso la riqualificazione degli spazi verdi. Sono tre le tipologie di intervento previste, distribuite in sei zone che comprendono l’area che va dal palazzetto alla fermata del bus terminal. Nel dettaglio, la tipologia “green” prevede la realizzazione di spazi verdi e di nuova forestazione urbana; la tipologia “blu” la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e il loro trattamento e riutilizzo per l’irrigazione; la tipologia “grey”, infine, la realizzazione di aree pedonali, parcheggi e percorsi-sentieri. In particolare, la parte “green” ricomprende la rinaturazione del pendio sul fronte sud dell’area mediante interventi di ingegneria ambientale, piantumazione di arbusti, regimazione delle acque.