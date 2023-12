’Salone del tartufo’. Nasce l’ente autonomo

CITTÀ DI CASTELLO – Nel 2024 il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato sarà organizzato da un’associazione costituita ad hoc per promuovere l’evento. Con i 15 voti favorevoli di Pd, Psi, Lista Civica Luca Secondi Sindaco g e li otto voti contrari di Castello Cambia, Fdi, Castello Civica, Lega, Fi, Lista Civica Marinelli Sindaco e Unione Civica Tiferno, il consiglio comunale ha infatti preso atto del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune, la scuola Bufalini, il Patrizi-Baldelli-Cavallotti e il consorzio Pro-Centro per la costituzione dell’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello e ha deliberato l’adesione del Comune, approvandone lo statuto. Contestualmente è stato autorizzato il sindaco Luca Secondi a sottoscriverne l’atto di costituzione. L’associazione, con sede nella residenza municipale di piazza Gabriotti, "opererà senza scopo di lucro per l’organizzazione della fiera e di altre manifestazioni promozionali di Città di Castello". In seno all’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato si costituiranno un’assemblea dei soci, un consiglio direttivo, che resterà in carica per cinque anni e un organo di controllo. A illustrare in aula la costituenda associazione è stato il sindaco Luca Secondi, che ha dato conto dell’iter amministrativo avviato a seguito della dissoluzione dell’associazione Mostra del Tartufo e dei Prodotti Agroalimentari. Perplessità sono state esternate dai consiglieri di opposizione tra i quali la consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni che ha criticato in particolare la scelta della forma giuridica dell’associazione e le previsioni dello statuto. "Mi ha colpito il parere negativo dato dall’organo di revisione, che ha eccepito circa l’opportunità dell’assenza di personalità giuridica in capo alla costituenda associazione".