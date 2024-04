Rete di spaccio on line. Arrestati tre giovani

TERNI I carabinieri di Orte hanno dato esecuzione a un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, verso tre ragazzi di età compresa tra i 19 e 21 anni, ritenuti responsabili di aver creato su alcuni social una rete per lo spaccio di stupefacenti. Dei tre fermati, due sono residenti a Orte e uno a Terni. La misura è arrivata al termine di un’indagine condotta dai militari tra il novembre 2023 e il gennaio 2024, mirata a smantellare una rete di spaccio tra giovanissimi. In particolare, i carabinieri hanno scoperto delle chat su due noti social in cui erano stati creati veri e propri canali dedicati allo spaccio. Con questo sistema la droga si poteva ordinare, senza che richiedente e pusher avessero un contatto diretto.