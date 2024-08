Recuperato un crocifisso rubato. Il ladro scovato nell’agriturismo

CITTÀ DELLA PIEVE – È stato riconsegnato in Cattedrale, nelle mani del parroco di Città della Pieve il crocifisso del 1700 rubato dall’altare del luogo di culto. Nei giorni scorsi, i carabinieri coordinati dal capitano Luca Battistella, hanno perquisito la stanza di un turista laziale di 59 anni, in una struttura ricettiva dove hanno trovato facilmente il manufatto. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e il crocefisso è stato restituito ieri ai legittimi possessori. L’emissione del decreto di perquisizione trae origine dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Città della Pieve, nata in seguito alla querela sporta dal parroco, il quale aveva riferito che ignoti, introdottisi all’interno della chiesa, avevano prelevato il crocifisso posto sull’altare. Gli accertamenti, svolti anche attraverso testimonianze, hanno permesso di individuare l’autovettura a bordo della quale il presunto autore del furto si era allontanato dal centro abitato.