Quasi 31mila chiamati alle urne per le elezioni del Parlamento europeo

CITTÀ DI CASTELLO - Saranno 30.941 i tifernati chiamati alle urne per le elezioni del Parlamento europeo, domani e domenica. Nei 56 seggi del territorio comunale di Città di Castello (54 ordinari e 2 speciali, il 47 bis all’ospedale e il 41 bis alla Muzi Betti) potranno votare 16 mila donne e quasi 15 mila uomini. Tra loro, si presenteranno per la prima volta al seggio 551 nuovi elettori che hanno compiuto 18 anni dopo l’ultima tornata elettorale mentre saranno 39 i cittadini comunitari che hanno chiesto di partecipare alla consultazione. L’elettore più anziano che si recherà alle urne ha 104 anni e fa parte del gruppo di 25 ultracentenari residenti attualmente a Città di Castello, mentre il più giovane compie 18 anni oggi. Tra i 56 seggi allestiti dal Servizio Elettorale del Comune coordinato dalla responsabile Daniela Salacchi (nella foto), il più piccolo sarà ancora una volta il numero 43 a Petrelle, con 207 elettori, mentre il più grande il numero 5 alla scuola elementare nord di via Cadibona, nel quartiere La Tina, con 826 aventi diritto al voto.