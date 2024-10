Puzzle dei candidati alle regionali. Una città a caccia di rappresentanza

Si compone la rosa dei candidati di Foligno che saranno in corsa alle prossime elezioni regionali. La novità del giorno è la coppia scelta dal Movimento cinque stelle cittadino e di tutto il comprensorio per la corsa agli scranni di Palazzo Cesaroni. Il binomio, che dovrà essere ratificato dagli organi deputati, come tutta la lista del M5S, è composto da Giampiero Stramaccia e Antonella Meniconi. Stramaccia è sicuramente un nome importante nel panorama folignate, fondatore e art director di Dancity Festival. Il quadro generale delle candidature folignati è composto e sicuramente ricco di concorrenti. Quanto al cosiddetto campo largo, oltre ai candidati pentastellati, ci sarà il Pd con Joseph Flagiello e, probabilmente, anche qualcuno nella lista civica di ispirazione della candidata presidente Stefania Proietti. Dopo i primi momenti, in cui gli indizi avevano portato a Mauro Masciotti, gli occhi ora sono puntati altrove. Spostandoci verso destra, Marco Cesaro correrà per Fratelli d’Italia e Alessio Miliani per Forza Italia. Da sciogliere gli ultimi nodi per la Lega, ma la scelta è tra gli assessori Michela Giuliani e Decio Barili. Enrico Presilla, già candidato sindaco per Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, sarà nella lista della presidente uscente Donatella Tesei e dovrebbe esserci, tra i candidati, anche Agostino Cetorelli nella lista di Noi Moderati. Intanto la lista civica “Patto x Foligno” annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Stefania Proietti alla presidenza della Regione per le elezioni del 17 e 18 novembre e si dice anche pronta ad appoggiare la candidatura di Joseph Flagiello, scelto dal Pd folignate, per rappresentare il territorio in Consiglio regionale. Danilo Calabrese, presidente di “Patto x Foligno”: "Con Stefania Proietti piena convergenza sul piano politico e valoriale. Joseph Flagiello, con la sua esperienza e il suo forte legame con il territorio, saprà essere un capace interprete di questo progetto politico, e garanzia di una rappresentanza attenta alle esigenze dei folignati. Dopo anni in cui la nostra città è stata esclusa dalle principali dinamiche regionali, è il momento di avere nuovamente una voce autorevole nelle istituzioni"

Alessandro Orfei