Prove ufficiali e griglia di partenza. Mattia Zannori aprirà la Giostra

Ad aprire la Giostra della Sfida del 15 giugno sarà Mattia Zannori, Gagliardo del Rione Ammanniti, che nella seconda tornata delle prove ufficiali, quella decisiva per l’ordine di partenza della Giostra, ha fatto fermare le lancette a 54’’, senza sbavature e senza errori agli anelli, in sella a Franceschina. Di certo una notizia in una serata in cui la protagonista è stata la maledizione degli anelli. Solo due i cavalieri che, nel corso della tornata, hanno portato a termine il percorso netto, senza sbavature, tra anelli mancati (alla seconda tornata con diametro di 5 centimetri) e bandierine abbattute. Oltre a Zannori, il secondo è stato il folignate Luca Morosini per La Mora. Per lui, che alla tornata decisiva ha schierato You are my boy, 55’’02 e quindi il diritto a scegliere la posizione per secondo. Partirà terzo il Giotti. L’Animoso Riccardo Raponi ha totalizzato 54’’78 ma ha perso il primo anello. Il quarto sarà il Croce Bianca. Il Fedele Lorenzo Savini, esordiente, in sella a Sopran Hadley, ha totalizzato 55’’28 ma con un anello perso. Quinto sarà il Badia. L’Ardito Lorenzo Melosso, con Field over the sea, ha mancato il primo anello e ha fatto fermare il cronometro a 55’’43. Segue lo Spada. Il cavaliere è il vincitore della Quintana di settembre, Tommaso Finestra. In sella a Romantic walk il tempo è di 56’’42 ma con il terzo anello mancato. Settimo sarà il Cassero. Domenica sera ha corso Simone Bocci, cavaliere plurivittorioso che si è messo a disposizione della competizione, ma per la Giostra tornerà il ‘cannibale’ Luca Innocenzi. Qualche giorno prima della Giostra scadrà il Daspo che Innocenzi aveva rimediato in seguito ad una rissa, lo scorso anno, e lui potrà tornare in gara. Bocci intanto ha girato con un tempo di 57’’39, mancando due anelli e abbattendo due bandierine. Ottavo a partire sarà il Baldo del Morlupo, Mario Cavallari. Come Savini, Cavallari è esordiente e sceglie Miss Baker. Il suo tempo è di 55’’72 ma con tre anelli mancati. Nono il Pugilli. Il Moro Raul Spera non prende gli anelli e il suo tempo è di 55’’73 con il cavallo Yakin. Decimo il Contrastanga. Sfortunata la tornata del Furente Daniele Scarponi: il cavallo Temesvar perde una staffa, per lui iniziano le difficoltà e un errore di percorso che, seppur rettificato, lo fa andare oltre il tempo massimo per concludere la tornata.

Alessandro Orfei