Protesta contro il “terzo polo ospedaliero“. Associazioni in piazza, pressing sul Comune

La pioggia non ferma i rappresentati delle associazioni cittadine che, ieri mattina, si sono ritrovati sulla piazza del Comune in un sit-in (foto) per dire "no" al progetto terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina, proposto dalla Regione. La protesta, decisamente meno partecipata della manifestazione di due mesi fa che aveva coinvolto migliaia di persone, arriva proprio nel giorno della nomina del nuovo direttore generale della Usl2 Pietro Carsili, che sostituisce Massimo De Fino, coordinatore negli ultimi due anni della gestione dei servizi del “San Matteo degli Infermi“. Le associazioni, come noto, chiedono che vengano mantenuti i servizi di emergenza urgenza anche all’ospedale di Spoleto che invece, secondo il progetto terzo polo, sarebbe destinato ad ospitare i servizi programmati. Le associazioni continuano a chiedere anche la riapertura del punto nascita e con insistenza rivendicano il servizio di cardiologia aperto h24. Il sit-in è stato organizzato in occasione del Consiglio comunale che nel tardo pomeriggio ha discusso una mozione sul futuro dell’ospedale spoletino. Il vicepresidente del Consiglio, Sergio Grifoni, ha proposto di costituire una delegazione (composta da esponenti di maggioranza e opposizione) incaricata di gestire i rapporti con la Regione per ciò che concerne il tema sanità. Al termine di un lungo dibattito, alla presenza del sindaco Andrea Sisti, maggioranza e minoranza hanno affrontato ben quindici emendamenti con l’obiettivo di trovare una sintesi condivisa. Il progetto terzo polo ospedaliero ha ricevuto di recente anche il via libera del Ministero della Salute ed entro breve la Regione dovrebbe procedere con l’attivazione del percorso.