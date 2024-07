Ecco la “rivoluzione“ di Vuscom. Brand, digitale e riorganizzazione

Vuscom cambia pelle ed evolve all’insegna della digitalizzazione, di un profondo rebranding e di una nuova e più efficace organizzazione. La nuova vita dell’azienda totalmente pubblica del gruppo Vus, che si occupa di vendita di gas naturale e commercializzazione di energia elettrica, guidata dalla presidente Valentina Sabatini, è stata presentata in una conferenza alla quale hanno partecipato anche il neoassessore alle Partecipate, Marco Cesaro e il presidente di Vus Spa, Vincenzo Rossi. A presentare le novità, oltre alla presidente Sabatini, il consigliere del consiglio d’amministrazione Alessio Miliani, il direttore Massimo Casciola e alcune figure dell’azienda che hanno seguito il processo come Tatiana Polli, responsabile Marketing.

Il contesto in cui matura il cambiamento è dettato da mercati energetici in profondo cambiamento, con profonda instabilità. Da qui la necessità di Vuscom, nel 2024, di attivare un processo di miglioramento della reputazione aziendale attraverso anche internazionalizzazione di servizi di front e back office e miglioramento degli standard operativi. A livello numerico, su base semestrale i clienti aumentano del 7 per cento. Il volume venduto è invece in linea con l’anno precedente. Per far fronte all’instabilità del mercato, la strategia è stata in consolidamento, quindi rebranding, digitalizzazione, revisione organizzativa e ingresso nel mercato della produzione elettrica da fonti rinnovabili.

Per l’immagine nuovo logo, nuovo sito e nuovo payoff: ‘Energia vicina’. Fondamentale la digitalizzazione che ha puntato a far accedere i clienti 24/24 ai servizi, evitando di recarsi presso gli uffici. Per andare incontro alla clientela si è proceduto così al raddoppio delle linee telefoniche, all’attivazione della firma digitale nello sportello online, nella fatturazione a rata costante e nella periodicità di fatturazione personalizzata. Nel portale di Vuscom si è affacciata Vichy, la mascotte basata sull’intelligenza artificiale generativa per accompagnare i clienti nella navigazione all’interno del portale. Tutte queste novità hanno portato, inevitabilmente, alla revisione dei processi interni con l’adozione di soluzioni tecnologiche anche per migliorare la qualità e l’efficacia della rete di vendita.