Pro Ponte in festa Cena del tesseramento: "Ci sta a cuore il benessere degli abitanti"

Nel giorno di Sant’Antonio Abate, venerdì 17, torna la “Cena del Tesseramento” della Pro Ponte nella sede di via tramontani, 5 a Ponte San Giovanni. "Un’occasione - spiega Gino Goti - per ricordare i momenti più importanti delle iniziative realizzate nello scorso anno, culminate con la consegna dell’Etrusco d’Oro al regista Pupi Avati, e per annunciare il programma del 2025. Hanno già confermato la presenza numerose delle oltre 50 associazioni socio culturali e sportive operanti nel territorio con in testa la gloriosa Ponte Vecchio a testimoniare la coesione di quanti hanno a cuore il “benessere”, dei residenti della più importante frazione del Comune di Perugia. Sarà un momento conviviale allietato dalla presenza di artisti eccezionali, amici dell’Associazione presieduta da Antonello Palmerini sempre pronti a rispondere all’invito per intrattenere il pubblico amico della Pro Ponte". Si alterneranno sul palco, con la regia di Fausto Chiabolotti, “Roco”, il noto cantautore recente vincitore insieme con la Brigata Pretolana del Festival della canzone perugina, l’attore e regista Leandro Corbucci con il suo immenso repertorio dialettale e Roberto Cecchetti, fisarmonicista e autore di numerose canzoni dedicate alla Perugia. Roberto era amico di Peppe Fioroni e sono rimasti famosi i loro duetti con l’organetto e il canto proprio per festeggiare S.Antonio e le poesie e i brani musicali a lui dedicati. La “cena del tesseramento” è tesa alla conferma di quanti sono già soci della Pro Ponte e a incrementare il loro numero con chi, magari per la prima volta, ha seguito con interesse le varie iniziative messe in campo dai volontari dell’Associazione di via Tramontani, 5: “Pro Ponte, insieme per vivere”. Informazioni e prenotazioni tel: 327.9840071 (Marcello).