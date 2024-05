prima dama, costume

Il Corteo storico del Rione Croce Bianca è pronto a stupire. Presentato ieri il nuovo costume della prima dama e il suo contorno scenografico. Il progetto del Rione del presidente Andrea Ponti punta a dare al corteo una ventata di novità e di carica in bellezza ed eleganza. A ispirare il celebre sarto Andrea Gelsi il ritratto di Costanza Renata d’Asburgo, detta Costanza d’Austria. La donna fu arciduchessa e il suo dipinto del primo ’600 ha aiutato Gelsi nella creazione del capolavoro di stoffe. "Realizzato in un bellissimo broccato oro-bronzo Rubelli – dice Gelsi – presenta le caratteristiche della moda spagnola del periodo: gonna conica nel davanti e montante a folte pieghe nella parte posteriore, su cui corrono profili d’oro rifiniti in raso di seta rossa, il busto a cono rovesciato assume le fattezze di una corazza con il rigoroso taglio dell’epoca senza riprese al seno e fittamente steccato e imbottito in punta a simulare la cosiddetta ’pancia’. Contro maniche in broccato d’oro foderate di raso di seta rossa, manichette sempre in seta rossa intrecciate d’oro, la scollatura aperta con revers monta un collo a gorgiera aperta a cannucci rifinito in prezioso pizzo, aperto e appoggiato su un sostegno metallico (rabato) arricchito da perle scaramazze e pietre dure". Le fanno di contorno quattro ancelle alla turca come era usanza all’epoca, i preziosi costumi sono realizzati in damasco e broccato, alternati da velluti sete e nappe di chiara ispirazione orientale.