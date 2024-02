Preso in via XIV Settembre. Caccia aperta al complice

È caccia aperta al secondo giovane che si trovava insieme al 22enne di origini nordafricane, arrestato nei giorni scorsi nei pressi di via XIV Settembre e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra Volante della Questura hanno recuperato ottantacinque involucri contenenti eroina e cocaina di cui il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di disfarsi nel momento in cui ha visto arrivare gli agenti. Il giovane è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi. Il personale delle Volanti, infatti, nei pressi di via XIV Settembre, ha notato due giovani con atteggiamento sospetto. Dopo averli avvicinati, con uno scatto repentino, uno dei due giovani si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’altro, invece, è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno sottoposto a controllo trovandogli anche un coltello a serramanico.

Nella bustina lanciata via, invece, gli agenti hanno trovato 85 involucri di sostanza stupefacente, confezionati e pronti per la cessione. Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per il coltello che aveva con sé. Sono tuttora in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati all’identificazione del secondo ragazzo che è riuscito a darsi alla fuga.