Pranzo di Natale in parrocchia con 120 ospiti

TERNI Centoventi gli ospiti del Pranzo di Natale organizzato per i più bisognosi dalla San Vincenzo de Paoli nei locali dell’Oratorio di San Francesco. Trenta i volontari che hanno collaborato all’iniziativa, che ha visto la partecipazione del vescovo Francesco Soddu. Intervenute anche l’assessora comunale al welfare Viviana Altamura e la consigliera regionale Maria Grazia Proietti.

"Il pranzo è stato offerto alle persone in particolari situazioni di disagio, difficoltà e solitudine, da Arvedi Ast, che ha finanziato dall’antipasto al primo, secondo e contorni, e dalla Ceplast che ha allestito dei tavoli per accogliere al meglio gli ospiti. A servire circa trenta volontari, alcuni dei quali sono da venti anni presenti a questo momento di festa per la comunità diocesana".

Ospiti di varie nazionalità e diverse età hanno preso parte al Pranzo di solidarietà. "Il Natale è un momento di familiarità - ha detto il vescovo Soddu –. Come veri amici condividiamo la gioia del Natale e soprattutto dello stare insieme, condividiamo il pasto in fraternità come in una grande famiglia".

A sedersi ai tavoli tante famiglie con bambini, assistite dalle associazioni caritative della diocesi, altre delle case di accoglienza, famiglie seguite dall’Emporio Bimbi della San Vincenzo che vivono situazioni di bisogno, immigrati e anziani, persone sole. Hanno collaborato cioccolateria Calvani, Casa della Frutta, L’Arca Verde, Cosp Tecno Service, Asm Terni.

Per i regali ai bambini che sono stati consegnati al termine del pranzo e per i servizi accessori hanno contribuito Lions Club San Valentino, iRotary Club Terni, la parrocchia San Matteo, la parrocchia di Stroncone, Comunità di Sant’Egidio, Caritas e San Martino, San Vincenzo de Paoli, Confcommercio, le scuole dell’infanzia XX Settembre e Marzabotto, i ragazzi del catechismo della parrocchia di San Francesco.