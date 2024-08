"Portami alla stazione". Lui rifiuta: accoltellato

PERUGIA – Ancora violenza in piazza Grimana, ancora un’aggressione finita nel sangue nella zona, non nuova a episodi di questo genere. C’è un nuovo caso di attacco, praticamente gratuito, almeno stando al racconto della presunta vittima del ferimento, un 32enne della Guinea, residente a Perugia, che ha intercettato, in via Mentana, una pattuglia dei carabinieri, e raccontato quanto aveva da poco subìto. Il fatto è accaduto nella serata di lunedì. I militari erano impegnati in un posto di controllo, quando sono stati raggiunti dal 32enne che si è fermato con l’auto per chiedere aiuto. Il giovane, con ferite al capo, alla mano e ad una gamba, ha raccontato ai militari dell’Arma di essere stato aggredito poco prima in piazza Grimana da un nordafricano che gli avrebbe intimato di accompagnarlo alla stazione ferroviaria di Fontivegge. Al rifiuto del guineano, sarebbe scattata improvvisamente l’aggressione: il nordafricano avrebbe estratto un coltello con il quale lo avrebbe prima minacciato e successivamente colpito più volte.

I carabinieri hanno quindi richiesto l’intervento di personale del 118 e diramato immediatamente a tutte le forze di polizia la descrizione del presunto aggressore nell’intento di bloccarlo prima che potesse allontanarsi troppo. Il ferito, nel frattempo, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale "Santa Maria della Misericordia" per essere medicato. Successivamente, è stato dimesso. Le indagini per individuare l’aggressore sono ancora in corso, importanti potrebbero rivelarsi, oltre alle dichiarazioni del ferito, le eventuali immagini delle telecamere di sicurezza.