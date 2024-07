Politica al servizio dei più fragili. Elettrocardiografo donato all’Istituto "Padre Ludovico"

La politica al servizio del territorio e dei più fragili: consegnato un elettrocardiografo all’Istituto "Padre Ludovico da Casoria", centro d’eccellenza per l’attività riabilitativa, psicoeducativa e l’assistenza socio-sanitaria a pazienti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con disturbi comportamentali. Su iniziativa di Francesca Centrone, educatrice per tanti anni presso l’Istituto Serafico, la coalizione di centro destra di Bastia Umbra - Lista civica Paola Lungarotti Sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, insieme a Paola Lungarotti - ha donato l’elettrocardiografo di nuova generazione. in grado di mostrare, acquisire, stampare e archiviare esami ECG a riposo per adulti, pediatrici e neonatali. Il dispositivo consente l’invio automatico dell’esame in formato nativo all’applicativo Cardioline WebApp, il sistema di refertazione remota. Un gesto di solidarietà, di amore verso l’altro che i membri della coalizione hanno ritenuto di non rendere pubblico prima del termine della campagna elettorale per evitare ogni forma di strumentalizzazione che avrebbe mortificato lo spirito di ciascuno che ha aderito all’iniziativa. Le suore che gestiscono il Casoria, insieme alla direttrice sanitaria e al personale specialistico, hanno accolto la delegazione che ha offerto l’apparecchio - Moreno Ricci, Paola Lungarotti, Federico Franchi, Stefano Pastorelli, Emanuela Colagiacomo – oltre alla promotrice Francesca Centrone. Amare autenticamente non significa chiedere, ma dare, senza riavere niente in cambio, sottolineano gli organizzatori dell’iniziativa della coalizione di centrodestra a sostegno di Paola Lungarotti Sindaco. "Donare - spiegano - fa sentire più felici noi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore".