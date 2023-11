Più servizi al Centro farmaceutico

CITTÀ DI CASTELLO – Novità al Punto farmaceutico di continuità dell’ospedale di Città di Castello. Ieri è stata inaugurata la nuova sala di attesa per il ritiro dei farmaci agli utenti delle attività ambulatoriali e ai pazienti sia in dimissione che con piano terapeutico. Il nuovo locale permetterà un accesso diretto e autonomo senza entrare nell’edificio ospedaliero, evitando così la promiscuità con i percorsi sanitari durante il tempo di attesa per il proprio turno. All’inaugurazione della nuova sala intervenuti Nicola Nardella, direttore generale dell’Usl Umbria 1, Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere, Andrea Caprodossi, responsabile del servizio farmaceutico dell’Usl Umbria 1, e il personale . "Si tratta di uno spazio funzionale, accessibile e sicuro per una sanità vicino alle esigenze del paziente", ha affermato Caprodossi.