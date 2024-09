Pietralunghese avanti. L’Atletico pareggia al 90°

ATLETICO BMG

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli (1’ st Guazzaroni), Fapperdue (35’ st Giustini), Gianni (11’ st Capitani); Lucaroni (35’ st Toma), Gatti, Giambi, Proietti (12’ st Ziroli), Orlandi; Colombi, Carrello. A disp.: Gasbarra, Boninsegni, Rossi, Martellini. All.: Farsi.

PIETRALUNGHESE (4-3-1-2): Ciribe; Met Hasani, Oliva, Eramo, Lilli (35’ st Biela); Locchi (21’ st Sfasciabasti), Capezzuto, Marietti; Ventanni (21’ st Simoncini); Mangiaratti (21’ st Duranti), Bebeto (46’ st Marinelli). A disp.: Nappo, Varone, Masellis, Brunella. All.: Pierotti.

Arbitro: Colalelli di Terni (Marotta di Orvieto e Cicalini di Perugia).

MarcatorI: 45’ pt Bebeto (P), 45’ st Colombi rig. (A).

Note: espulsi a fine partita Carrello (A) e Locchi (P) per scorrettezze. Spettatori 300 circa con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Gianni, Fapperdue (A), Duranti (P). Recupero: pt 2’, st 5’.

MASSA MARTANA - Sulla ruota di Massa Martana esce il minuto 45. Quello del primo tempo che vede Bebeto portare avanti la Pietralunghese e quello della ripresa in cui Colombi è glaciale dal dischetto. Finisce 1-1 tra Atletico Bmg e Pietralunghese, risultato che sorride al Sansepolcro capolista che allunga in vetta. Nel primo tempo di veri tiri in porta non se ne vedono e l’intervento salva risultato su Mangiaratti arriva solo al minuto 44 ed è il preludio al gol del vantaggio della Pietralunghese allo scoccare del 45’ quando Capezzuto cerca e trova la testa di Bebeto che da lì è una sentenza. Terza rete per l’attaccante senegalese e Pietralunghese avanti 1-0 all’intervallo. La Pietralunghese pregusta il blitz, ma al ‘90 Giustini finisce giù in area di rigore e l’arbitro Colalelli di Terni indica il dischetto tra le vibranti proteste rossoblù. Dagli undici metri Colombi calcia forte sotto l’incrocio e l’1-1 è cosa fatta. Cinque minuti di recupero e si scatena un parapiglia nel finale. A farne le spese sono Carrello per la Bmg e Locchi per la Pietralunghese entrambi espulsi da Colalelli subito dopo il triplice fischio.