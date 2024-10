Piazza aperta ma accessi controllati

Comincia il del G7 su disabilità e inclusione che, coordinato dal ministro Alessandra Locatelli, vedrà la presenza dei colleghi di Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone oltre ai rappresentanti, in qualità di ospiti, di Tunisia, Kenya, Sud Africa e Vietnam. Assisi città simbolo di un messaggio forte al mondo, ma la giornata di oggi sarà per forza caratterizzata da limitazioni e qualche disagio. L’ingresso nell’area rossa - piazza inferiore e superiore di San Francesco - avverrà sotto lo stretto controllo delle Forze di Polizia, attraverso varchi pedonali e/o veicolari, con rilevazione. Limitazioni anche per quel che riguarda la viabilità, il carico e scarico merci, la raccolta dei rifiuti. Il via ufficiale, oggi, alle 15, nella piazza inferiore di San Francesco antistante la Basilica con la cerimonia di accoglienza delle delegazioni ministeriali. Potranno partecipare cittadini e associazioni e saranno coinvolti volontari provenienti da varie realtà. Tre band inclusive omaggeranno l’arrivo dei Capi delegazione. Saranno inoltre presenti diversi stand, gestiti da enti del terzo settore, che presenteranno i loro progetti. Stand che saranno visitabili dalle 9 alle 11 in via San Francesco e successivamente da tutti dalle 17.30 al termine della cerimonia. Dalle 10.30, nella piazza inferiore della Basilica, è possibile ottenere l’annullo postale del francobollo dedicato all’evento.