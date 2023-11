Piano dI investimenti

ORVIETO Saranno completati entro giugno 2026 i lavori per il miglioramento sismico dell’ospedale il cui appalto per 5 milioni e 100mila euro è stato assegnato a luglio. Le tempistiche dei vari interventi finanziati dal Pnrr per la sanità orvietana sono state rese note dal direttore generale della Asl, Massimo De Fino. Il Santa Maria della Stella avrà anche un ampliamento del pronto soccorso, saranno attivati sei nuovi posti letto in terapia semintensiva e un posto letto in intensiva oltre all’apertura della nuova sede del Centro Salute Mentale in via cardinal Cerretti. L’ospedale, tra l’altro, per la prima volta avrà al vertice un direttore di struttura complessa a tempo pieno, suna professionista che già superato la prova di concorso. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei prodotti energetici, l’azienda sanitaria ha adeguato gli importiportando a circa 3,7 milioni, con un incremento di 940mila euro, l’ampliamento del pronto soccorso e a circa 1,2 milioni, più 533 mila euro, l’attivazione dei posti letto. Per la casa della comunità e l’ospedale di comunità in piazza Duomo, è stata adottata la determina a contrarre per l’affidamento della progettazione definitiva, nonché della realizzazione delle due opere per un importo di circa 3,3 milioni di euro per la casa di comunità e di circa 4,5 milioni di euro per l’ospedale di comunità. Attualmente è in corso la valutazione delle offerte, Cla.Lat.