“Perugia Comunica“ si rinnova . Design moderno al servizio della città

PERUGIA - Tappa importante per la comunicazione istituzionale del Comune di Perugia: dopo tre anni di attività, la testata giornalistica Perugia Comunica si rinnova completamente, offrendo agli utenti una nuova esperienza digitale. Ora si distingue dunque per un design moderno e un’interfaccia intuitiva, studiati per offrire una navigazione fluida e piacevole. "Ogni aspetto - dichiara l’assessore all’Innovazione Andrea Stafisso - è stato progettato per garantire un accesso rapido alle informazioni e una lettura mirata, in linea con le esigenze dei cittadini." "Grazie a un’attenta personalizzazione della piattaforma, - continua Stafisso frutto di collaborazioni con l’ufficio Servizi Web dell’Area Governo del territorio e smart city del Comune di Perugia e NTS Project - il sito offre modalità di redazione semplici e veloci, consentendo ai giornalisti di pubblicare articoli in pochi clic, senza dover affrontare complessità tecniche. Tra le funzionalità principali spiccano un sistema di gestione delle notizie in tempo reale e l’integrazione con i principali social media. La direttrice responsabile di Perugia Comunica, Simona Cortona, ha dichiarato: "Vogliamo continuare a crescere, offrendo un servizio all’altezza delle aspettative di una città dinamica come Perugia".